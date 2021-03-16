Ватикан не намерен благословлять однополые пары
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Ватикан придерживается позиции, что благословение однополых пар невозможно. Об этом в понедельник, 15 марта, заявили в Конгрегации доктрины веры. Там добавили, что не разрешено давать благословение "отношениям или даже стабильным партнерствам, предусматривающие сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной, передает УНН.
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Благословимый союз должен быть нацелен на служение “Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом”, — говорится в документе, подписанном префектом конгрегации Луисом Ладария Феррером.
Отметив “присутствие положительных элементов” в однополых отношениях, влиятельный орган Ватикана в то же время подчеркнул, что такие партнерства, тем не менее, не могут с полным основанием “стать объектом церковного благословения”, потому что они не согласуются с замыслом Творца.
Что предшествовало
В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не имеет права судить “гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле”. Это замечание было истолковано как признак того, что Ватикан под его руководством может занять больше толерантное отношение к гомосексуалам.
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