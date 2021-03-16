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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 51035 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 71312 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 109746 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 145313 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195813 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193555 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 279806 просмотра

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Ватикан не намерен благословлять однополые пары

Ватикан не намерен благословлять однополые пары

Киев  •  УНН

 • 15079 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Ватикан придерживается позиции, что благословение однополых пар невозможно. Об этом в понедельник, 15 марта, заявили в Конгрегации доктрины веры. Там добавили, что не разрешено давать благословение "отношениям или даже стабильным партнерствам, предусматривающие сексуальную практику вне брака" между мужчиной и женщиной, передает УНН.

Цитата

Благословимый союз должен быть нацелен на служение “Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом”, — говорится в документе, подписанном префектом конгрегации Луисом Ладария Феррером.

Отметив “присутствие положительных элементов” в однополых отношениях, влиятельный орган Ватикана в то же время подчеркнул, что такие партнерства, тем не менее, не могут с полным основанием “стать объектом церковного благословения”, потому что они не согласуются с замыслом Творца.

Что предшествовало

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не имеет права судить “гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле”. Это замечание было истолковано как признак того, что Ватикан под его руководством может занять больше толерантное отношение к гомосексуалам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский расширил права женщин в Католической церкви

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