Ватикан не намерен благословлять однополые пары

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Благословимый союз должен быть нацелен на служение “Божьим замыслам, вписанным в творение и полностью раскрытым Господом Иисусом Христом”, — говорится в документе, подписанном префектом конгрегации Луисом Ладария Феррером.

Отметив “присутствие положительных элементов” в однополых отношениях, влиятельный орган Ватикана в то же время подчеркнул, что такие партнерства, тем не менее, не могут с полным основанием “стать объектом церковного благословения”, потому что они не согласуются с замыслом Творца.

Что предшествовало

В начале своего понтификата в 2013 году папа римский Франциск заявил, что он не имеет права судить “гомосексуалов, которые ищут Бога в доброй воле”. Это замечание было истолковано как признак того, что Ватикан под его руководством может занять больше толерантное отношение к гомосексуалам.

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