Ватикан не має наміру благословляти одностатеві пари

Цитата

Благословимий союз повинен бути націлений на служіння “Божим задумам, вписаним в творіння і повністю розкритим Господом Ісусом Христом”, — йдеться в документі, підписаному префектом конгрегації Луїсом Ладарія Феррером.

Відзначивши “присутність позитивних елементів” в одностатевих стосунках, впливовий орган Ватикану в той же час підкреслив, що такі партнерства, тим не менш, не можуть на повній підставі “стати об’єктом церковного благословення”, тому що вони не узгоджуються з задумом Творця.

Що передувало

На початку свого понтифікату в 2013 році папа римський Франциск заявив, що він не має права судити “гомосексуалів, які шукають Бога в добрій волі”. Це зауваження було витлумачено як ознака того, що Ватикан під його керівництвом може зайняти більше толерантне ставлення до гомосексуалів.

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