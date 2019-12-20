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В Мінекономіки розпочали створення аграрного реєстру

В Мінекономіки розпочали створення аграрного реєстру

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Розпочалась робота зі створення аграрного реєстру. В шести областях України відбулась презентація пілотного проекту аграрного реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Розпочата робота зі створення аграрного реєстру. У шести областях України відбулися презентації пілотного проекту аграрного реєстру. Протягом минулого тижня фахівці МЕРТ, а також міжнародних партнерів проекту: Світового банку, проекту ЄС "Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні" провели навчання операторів мобільних груп, які у січні наступного року відвідають ОТГ свого регіону", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що тренінги відбулися у Київській, Черкаській, Одеській, Львівській, Волинській та Миколаївській областях. Після пілотної фази, аналізу роботи та усунення усіх недоліків, проект буде поширений на всю територію України.

Запуск Реєстру передбачений Указом Президента України №837/2019 "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави". За допомогою аграрного реєстру планується спростити доступ до банківського фінансування, запровадити програми таргетованої державної підтримки, оцінювати їх ефективність. Також цей інструмент сприятиме виправленню помилок у Держгеокадастрі.

Зазначається, що сервіс працюватиме за принципом "єдиного вікна". Після реєстрації реєстр надаватиме користувачу інформацію про нього Державного земельного кадастру, реєстру юридичних та фізичних осіб, реєстру речових прав, реєстру тварин, зокрема: земельні ділянки у власності та користуванні, зареєстровані тварини тощо. Планується, що реєстр буде доповнено функціоналом замовлення державних послуг, які необхідні для ведення сільськогосподарського господарства.

"Аграрний реєстр покликаний спростити комунікацію між владою та агровиробниками, та мінімізувати необхідність безпосереднього контакту з чиновниками. Через особистий кабінет агровиробник зможе ефективно та швидко комунікувати з органами державної влади, слідкувати за новинами, державною підтримкою, ділитися інформацією", - прокоментувала Інна Мєтєлєва.

За словами заступниці міністра, будуть створені умови, щоб агровиробнику було зручно отримувати державну підтримку, користуючись цим сервісом, і не доводилося виїжджати в районний чи обласний центр, щоб подати заявку, це можна буде зробити в особистому кабінеті онлайн.

Вказано, що реєстр важливий не лише для агровиробників, а й для держави. Він допоможе зробити державну підтримку ефективнішою. Держава краще розумітиме, як підтримка впливає на галузь, окремий регіон, певну категорію виробників. Це дозволить диверсифікувати ресурси і зосередитися їх на тих проблемних питаннях, де підтримка матиме найбільший ефект.

Нагадаємо, геокадастр заповнений на 73%.

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