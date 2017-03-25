В.Медведчук прокоментував перші офіційні підсумки блокади Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У результаті блокади Донбасу ціна на енергоносії зростає стрімкими темпами. Про це у своєму блозі написав лідер Громадського руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.
"Асоціація World Steel повідомляє, що за підсумками лютого 2017 року Україна вперше за 25 років незалежності покинула топ-10 найбільших світових виробників сталі. Виплавка сталі українськими виробниками в лютому цього року скоротилася на 3,6% - до 1,9 млн тонн. Водночас металургійні підприємства Італії збільшили виплавку сталі на 1,2% (до 1,973 млн т), витіснивши Україну з топ-10", - заявив він.
З його слів, в результаті блокади Донбасу ціна на енергоносії росте стрімкими темпами. "За даними НКРЕКП, ціна на вугілля антрацитної групи зросла з 1757 до 2222 грн за тонну, а на вугілля газової групи - з 1641 до 2071 грн за тонну. Таким чином, загальне зростання цін на вугілля в Україні вже становив 26,5%", - додав політик.
Зростання цін на вугілля в результаті блокади Донбасу, грн/т (за даними НКРЕКП)
"Такий рівень цін визначається середньоринковими цінами на вугілля на європейському ринку, враховуючи доставку та перевантаження в Україні, і в середньому ціна становить 87,51 дол. за тонну", - зазначив В.Медведчук.
"Втім, це тільки початок. Основні економічні наслідки торгово-транспортної блокади Донбасу ще попереду. Німецька група радників при Кабміні вже оцінила втрати української економіки від блокади Донбасу в 1,6% ВВП. "Ми порахували, що в непідконтрольних районах зараз виробляють 1,6% ВВП України", - сказав керівник групи радників Рікардо Джуччі, даючи коментар DW. На думку німецьких радників, проблеми для України більшою мірою проявляться в металургії і енергетиці. Загальна оцінка: "... З макроекономічної точки зору це, без сумніву, шок для країни", - повідомив політик.
З його слів, інші незалежні експерти вважають, що "падіння ВВП України в результаті блокади Донбасу буде дуже серйозним і призведе до загального зниження ВВП країни в порівнянні з показниками 2016 року".