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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук прокомментировал первые официальные итоги блокады Донбасса

В.Медведчук прокомментировал первые официальные итоги блокады Донбасса

Киев • УНН

 • 12508 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В результате блокады Донбасса цена на энергоносители растет стремительными темпами. Об этом в своем блоге написал лидер Общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

"Ассоциация World Steel сообщает, что по итогам февраля 2017 года Украина впервые за 25 лет независимости покинула топ-10 ведущих мировых производителей стали. Выплавка стали украинскими производителями в феврале этого года сократилась на 3,6% ― до 1,9 млн тонн. В то же время металлургические предприятия Италии увеличили выплавку стали на 1,2% (до 1,973 млн тонн), вытеснив Украину из топ-10", - заявил он.

С его слов, в результате блокады Донбасса цена на энергоносители растет стремительными темпами. "По данным НКРЭКУ, цены на уголь антрацитовой группы выросли с 1757 до 2222 грн за тонну, а на уголь газовой группы ― с 1641 до 2071 грн за тонну. Таким образом, общий рост цен на уголь в Украине уже составил 26,5%", - добавил политик.

Рост цен на уголь в результате блокады Донбасса, грн/т (по данным НКРЭКУ)

"Такой уровень цен определяется среднерыночными ценами на уголь на европейском рынке, учитывая доставку и перегрузку в Украине, и в среднем цена составляет 87,51 долл. за тонну", - отметил В.Медведчук.

"Впрочем, это только начало. Основные экономические последствия торгово-транспортной блокады Донбасса еще впереди. Немецкая группа советников при Кабмине уже оценила потери украинской экономики от блокады Донбасса в 1,6% ВВП. “Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины”, ― сказал руководитель группы советников Рикардо Джуччи, давая комментарий DW. По мнению немецких советников, проблемы для Украины в большей степени проявятся в металлургии и энергетике. Общая оценка: “...С макроэкономической точки зрения это, несомненно, шок для страны", - сообщил политик.

С его слов, другие независимые эксперты считают, что "падение ВВП Украины в результате блокады Донбасса будет очень серьезным и приведет к общему снижению ВВП страны по сравнению с показателями 2016 года".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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