В "ЛНР" масово з’являються проукраїнські листівки
Київ • УНН
КИЇВ. 9листопада. УНН. В населених пунктах "ЛНР" масово з’являються проукраїнські листівки. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У населених пунктах "ЛНР" (в основному східні райони окупованої території) стали масово з'являтися листівки проукраїнського змісту. Листівки (кольорові, виконані типографським способом) з'являються на зупинках громадського транспорту, перехрестях, в магазинах, різних установах і т.д", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у листівках місцевих громадян закликають повідомляти силам АТО про переміщення окупантів, об'єднуватися у групи однодумців для проведення диверсій (спалювати будинки і квартири "ополченців", виводити з ладу автотранспорт з російськими номерами і т.д.)
"МДБ ЛНР" проводить активний пошук розповсюджувачів цих листівок, а також місць їх виробництва", - додає “Інформаційний спротив”.
Як повідомляв УНН, на контрольованій "ЛНР" території розгортається скандал з приводу випадків "появ провокаційних написів і символів в громадських місцях", які почастішали останнім часом, про що доповіли керівництву "ЛНР".