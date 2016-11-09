В "ЛНР" массово появляются проукраинские листовки

"В населенных пунктах "ЛНР" (в основном восточные районы оккупированной территории) стали массово появляться листовки проукраинского содержания. Листовки (цветные, выполненные типографским способом) появляются на остановках общественного транспорта, перекрестках, в магазинах, различных учреждениях и т. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в листовках местных граждан призывают сообщать силам АТО о перемещении оккупантов, объединяться в группы единомышленников для проведения диверсий (сжигать дома и квартиры "ополченцев", выводить из строя автотранспорт с российскими номерами и т.д.)

"МГБ ЛНР" проводит активный поиск распространителей этих листовок, а также мест их производства", - добавляет "Информационное сопротивление".

Как сообщал УНН, на контролируемой "ЛНР" территории разгорается скандал по поводу случаев "появлений провокационных надписей и символов в общественных местах", которые участились в последнее время, о чем доложили руководству "ЛНР".