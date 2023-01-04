В лікарні окупованого Луганська рашисти лікують понад 100 “вагнерівців” – Генштаб

Деталі

Водночас повідомляється, що ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Сватове – Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових.