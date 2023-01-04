В лікарні окупованого Луганська рашисти лікують понад 100 “вагнерівців” – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В неврологічному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні російські окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “вагнер”. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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Водночас повідомляється, що ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса Сватове – Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових.