Гайдай: траса Сватове - Кремінна під вогневим контролем ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Траса Сватове – Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Траса Сватове – Кремінна контролюється вогнем ЗСУ. Аби пересуватися між цими містами, росіяни вимушені робити коло через Старобільськ», - розповів Гайдай.
За його словами, біля Луганська вишукувалась черга з фур у декілька кілометрів, звідки снаряди та озброєння перевантажують у КамАЗи, щоб доставити на передову. Через влучність наших бійців поруч із артустановками окупанти боєприпаси намагаються не залишати.
Окрім того, він розповів, що хлопці з підрозділу ЗСУ, які знищили склад з бк у Сватовому, одного разу за добу знешкодили 11 танків.
Доповнення
Гайдай повідомляв, що деокупація Кремінної має стратегічне значення, оскільки ускладнить логістику ворога на Луганщині та допоможе українським захисникам в Бахмуті.