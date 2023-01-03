Гайдай: трасса Сватово - Кременная под огневым контролем ВСУ

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«Трасса Сватово – Кременная контролируется огнем ВСУ. Чтобы передвигаться между этими городами, россияне вынуждены делать круг через Старобельск», - рассказал Гайдай.

По его словам, возле Луганска выстраивалась очередь из фур в несколько километров, откуда снаряды и вооружение перегружают в КамАЗы, чтобы доставить на передовую. Из-за меткости наших бойцов рядом с артустановками оккупанты боеприпасы стараются не оставлять.

Кроме того, он рассказал, что ребята из подразделения ВСУ, которые уничтожили склад с бк в Сватово, однажды за сутки обезвредили 11 танков.

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Гайдай сообщал, что деоккупация Кременной имеет стратегическое значение, поскольку усложнит логистику врага на Луганщине и поможет украинским защитникам в Бахмуте.