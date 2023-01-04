В больнице оккупированного Луганска рашисты лечат более 100 "вагнеровцев" - Генштаб

Детали

В то же время сообщается, что враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.

Дополнение

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса Сватово – Кременная в Луганской области находится под огневым контролем украинских военных.