В больнице оккупированного Луганска рашисты лечат более 100 "вагнеровцев" - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы российские оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании “вагнер”. Об этом информирует Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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В то же время сообщается, что враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.
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Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что трасса Сватово – Кременная в Луганской области находится под огневым контролем украинских военных.