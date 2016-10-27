В.Лановий: Формальним підвищенням мінімальної зарплати Уряд почав боротьбу проти людей

Він назвав таке підвищення зарплат нереальним.

“Це, я б сказав, самореклама і піар. Спроба відволікти людей від проблем, які зараз наступають: двократне підвищення тарифів на енергетичні послуги житлово-комунальної сфери. І для того, щоб збити цю хвилю обурення людського, вони запускають якусь ідею. Люди, можливо, почнуть вірити чи сподіватися, навіть захищати таку вимогу. Але така вимога нездійснена, по-перше, тому що в економіці спостерігається спад, наявна криза, наявний застій. Не має пропозиції робочий місць, а зарплати зростають тільки тоді, коли є надлишок робочих місць, і для того, щоб люди прийшли на роботу, їм підвищують заробітну плату”, — пояснив свою думку експерт.

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За словами В.Ланового вже зараз між людьми обговорюються ідеї переведення працівників на півставки або на чотирьохденний робочий тиждень, для того аби платити половину від мінімальної зарплати.

Крім того, наголосив експерт, таке підвищення мінімальної зарплати призведе до зростання цін, інфляції.

“Люди отримають вищу зарплату, але цінники полетять вгору”, — зауважив експерт.

Також за словами В.Ланового, в Державному бюджеті немає фінансового забезпечення для такого підвищення.

“І вони хочуть підняти зарплати формально для того, щоб відмовити людям в субсидії і скоротити такого роду виплати. Почалася боротьба проти людей... Це гра уряду, при тому гра нечесна. Я скажу, що це блеф черговий. Запустити щось, якісь нові слова. Я називаю Гройсмана „розводящим“, ось він на базарі всіх розводив, а тепер він прийшов сюди нас всіх „розводити“. А потім скаже, що це не ми, це ж постачальники підвищили ціни і так далі”, — резюмував В.Лановий.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.