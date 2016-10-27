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В.Лановой: Формальным повышением минимальной зарплаты Правительство начало борьбу против людей

В.Лановой: Формальным повышением минимальной зарплаты Правительство начало борьбу против людей

Киев • УНН

 • 29851 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Идея с повышением минимальной зарплаты до 3200 грн - блеф и нечестная игра правительства. Фактически чиновники начали борьбу против людей. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт, бывший министр экономики Владимир Лановой.

Он назвал такое повышение зарплат нереальным.

"Это, я бы сказал, самореклама и пиар. Попытка отвлечь людей от проблем, которые сейчас наступают: двукратное повышение тарифов на энергетические услуги жилищно-коммунальной сферы. И для того, чтобы сбить эту волну возмущения человеческого, они запускают какую-то идею. Люди, возможно, начнут верить или надеяться, даже защищать такое требование. Но такое требование невыполнимо, во-первых, потому что в экономике наблюдается спад, имеется кризис, есть застой. Нет  предложения рабочих мест, а зарплаты растут только тогда, когда есть избыток рабочих мест, и для того, чтобы люди пришли на работу, им повышают заработную плату ", - пояснил свою мысль эксперт.

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По словам В.Ланового уже сейчас между людьми обсуждаются идеи перевода работников на полставки или на четырехдневную рабочую неделю, для того чтобы платить половину от минимальной зарплаты.

Кроме того, подчеркнул эксперт, такое повышение минимальной зарплаты приведет к росту цен, инфляции.

"Люди получат более высокую зарплату, но ценники полетят вверх", - отметил эксперт.

Также по словам В.Ланового, в Государственном бюджете нет финансового обеспечения для такого повышения.

"И они хотят поднять зарплаты формально для того, чтобы отказать людям в субсидии и сократить такого рода выплаты. Началась борьба против людей ... Это игра правительства, при том игра нечестная. Я скажу, что это блеф дежурный. Запустить что-то, какие-то новые слова. Я называю Гройсмана "разводящим", вот он на базаре всех разводил, а теперь он пришел сюда нас всех "разводить". А потом скажет, что это не мы, это же поставщики повысили цены и так далее ", - резюмировал В.Лановой.

Напомним, Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3200 грн .

Как сообщал УНН, 25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании.

Стоит добавить, что с 1 декабря 2016 года на 10 процентов будет поднято все социальные стандарты - возрастут минимальная зарплата и пенсия.

 

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