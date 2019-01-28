В Кривому Розі скаржаться на порушення агітації частіше ніж в області - поліція

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпропетровській області зареєстровано 34 заяви про порушення передвиборної агітації, при цьому найбільше всього – у місті Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.