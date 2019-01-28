В Кривому Розі скаржаться на порушення агітації частіше ніж в області - поліція

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Дніпропетровській області зареєстровано 34 заяви про порушення передвиборної агітації, при цьому найбільше всього – у місті Кривий Ріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

З початку передвиборної кампанії до поліції області надійшло 34 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Більше всього повідомлень – з Кривого Рогу.

Наразі за трьома фактами порушень складено адмінпротоколи за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП - виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Поліція перевіряє інші повідомлення. Зазначається, що частина з них не підтвердилась.

Раніше УНН повідомляв, що в Рівненській області 19 місцевих рад вирішили розмістити агітаційні матеріали у місцях, які суперечать законодавству. 

Нагадаємо, за 26 днів виборчої кампанії в Україні було зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. 

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