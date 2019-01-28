На Рівненщині хотіли розмістити передвиборчу агітацію у заборонених місцях

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Рівненській області 19 місцевих рад ухвалили рішення про розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами під час президентської передвиборчої кампанії у місцях, які суперечать законодавству. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу громадянської мережі "ОПОРА".