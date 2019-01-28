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На Рівненщині хотіли розмістити передвиборчу агітацію у заборонених місцях

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Рівненській області 19 місцевих рад ухвалили рішення про розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами під час президентської передвиборчої кампанії у місцях, які суперечать законодавству. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу громадянської мережі "ОПОРА".

"19 місцевих рад Рівненської області прийняли рішення про розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами під час президентської передвиборчої кампанії у місцях, що суперечать нормам Закону України "Про вибори Президента України", - йдеться в повідомленні.

Так, здебільшого, серед незаконних місць для розміщення агітаційних матеріалів визначені:

  • приміщення сільських та селищних рад;
  • приміщення Будинків культури;
  • приміщення фельдшерсько-акушерських пунктів;
  • приміщення центрів первинної медико-санітарної допомоги;
  • приміщення виправних центрів;
  • приміщення загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл).

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В оргнізації уточнили, що рішення при визначення місць, які суперечать чинному законодавству, ухвалили Бабинська сільська рада, Балашівська сільська рада, Бистрицька сільська рада, Білашівська сільська рада, Бронниківська сільська рада, Воскодавська сільська рада, Городоцька сільська рада, Грем’яцька сільська рада, Жаврівська сільська рада, Клесівська селищна рада, Малинівська сільська рада, Могилянівська сільська рада, Мощаницька сільська рада, Немовицька сільська рада, Новородчицька сільська рада, Полянська сільська рада, Привільненська сільська рада, Розвазька сільська рада та Сіянцівська сільська рада.

"Відповідно до ч. 21 ст. 64 Закону України "Про вибори Президента України" забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності", - наголосили в "ОПОРІ".

Як повідомляв УНН, за 26 днів виборчої кампанії в Україні було зареєстровано 266 заяв та повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом.

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