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В кремлі тричі переносили початок повномасштабного вторгнення в Україну - розвідка

В кремлі тричі переносили початок повномасштабного вторгнення в Україну - розвідка

Київ • УНН

 • 794210 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін три рази відкладав наступ на Україну, востанній раз - у середині лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадима Скібіцького для BILD.

Деталі

путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу.

«фсб наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували герасимова до атаки», - йдеться в повідомленні.

Зрештою, герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію. Той факт, що російські частини «були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися».

З самого початку війни у ГУР було багато інформаторів з числа мирного населення: «Ми отримали так багато наведень, практично кожен українець повідомив по телефону, де зараз дислокуються російські солдати <...> Ми могли точно сказати, скільки їх знаходиться в кожному населеному пункті та в якому вони будинку», - зауважив Скібіцький.

Військові операції, які українська армія проводить на території росії, вимагають серйозної підготовки, оскільки «російські військові об'єкти добре охороняються». При цьому цілі у ЗСУ «суворо військові» - об'єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти чи гарнізони з великою кількістю солдатів.

За словами Скібіцького, після звільнення Херсона війна вступила у нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Насамперед, російські збройні сили зосередили свої атаки в районі Бахмута. І для цього є три причини.

«По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, - атакувати міста Краматорськ та Слов'янськ із півдня», - зазначив представник ГУР МОУ.

І по-третє, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин «дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але й йому особливо нема чого продемонструвати», - додав він.

Вадим Скібіцький стверджує, що війна в Україні виснажила російську армію. Крім великих втрат серед особового складу через санкції в росії відсутні і більше не виробляються багато комплектуючих для деяких видів озброєння.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist окреслив три стратегічні завдання, які стоять перед українськими бійцями для перемоги у війні з росією - утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів, протиповітряна оборона. 

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