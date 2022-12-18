В кремлі тричі переносили початок повномасштабного вторгнення в Україну - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін три рази відкладав наступ на Україну, востанній раз - у середині лютого 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Вадима Скібіцького для BILD.
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путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником генштабу валерієм герасимовим та міністром оборони сергієм шойгу.
«фсб наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували герасимова до атаки», - йдеться в повідомленні.
Зрештою, герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію. Той факт, що російські частини «були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися».
З самого початку війни у ГУР було багато інформаторів з числа мирного населення: «Ми отримали так багато наведень, практично кожен українець повідомив по телефону, де зараз дислокуються російські солдати <...> Ми могли точно сказати, скільки їх знаходиться в кожному населеному пункті та в якому вони будинку», - зауважив Скібіцький.
Військові операції, які українська армія проводить на території росії, вимагають серйозної підготовки, оскільки «російські військові об'єкти добре охороняються». При цьому цілі у ЗСУ «суворо військові» - об'єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти чи гарнізони з великою кількістю солдатів.
За словами Скібіцького, після звільнення Херсона війна вступила у нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Насамперед, російські збройні сили зосередили свої атаки в районі Бахмута. І для цього є три причини.
«По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область, по-друге, - атакувати міста Краматорськ та Слов'янськ із півдня», - зазначив представник ГУР МОУ.
І по-третє, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин «дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але й йому особливо нема чого продемонструвати», - додав він.
Вадим Скібіцький стверджує, що війна в Україні виснажила російську армію. Крім великих втрат серед особового складу через санкції в росії відсутні і більше не виробляються багато комплектуючих для деяких видів озброєння.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist окреслив три стратегічні завдання, які стоять перед українськими бійцями для перемоги у війні з росією - утримання рубежів і позицій, накопичення ресурсів, протиповітряна оборона.