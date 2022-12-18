В кремле трижды переносили начало полномасштабного вторжения в Украину - разведка

Детали

путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу.

«фсб настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали герасимова к атаке», - говорится в сообщении.

В конце концов, герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию. Тот факт, что русские части «были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались».

С самого начала войны в ГУР было много информаторов из числа мирного населения: «Мы получили так много наводок, практически каждый украинец сообщил по телефону, где сейчас дислоцируются русские солдаты <...> Мы могли точно сказать, сколько их находится в каждом населенном пункте и в каком они доме», - заметил Скибицкий.

Военные операции, которые украинская армия проводит на территории россии, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются». При этом цели в ВСУ «строго военные» – объекты российских вооруженных сил, с которых совершаются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.

По словам Скибицкого, после освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. В первую очередь, российские вооруженные силы сосредоточили свои атаки в районе Бахмута. И тому есть три причины.

«Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, – атаковать города Краматорск и Славянск с юга», – отметил представитель ГУР МОУ.

И в-третьих, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особенно нечего продемонстрировать», – добавил он.

Вадим Скибицкий утверждает, что война в Украине истощила русскую армию. Помимо больших потерь среди личного состава из-за санкций в россии отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist очертил три стратегических задачи, которые стоят перед украинскими бойцами для победы в войне с россией – удержание рубежей и позиций, накопление ресурсов, противовоздушная оборона.