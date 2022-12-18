В кремле трижды переносили начало полномасштабного вторжения в Украину - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз – в середине февраля 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью заместителя начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Вадима Скибицкого для BILD.
Детали
путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу.
«фсб настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали герасимова к атаке», - говорится в сообщении.
В конце концов, герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию. Тот факт, что русские части «были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались».
С самого начала войны в ГУР было много информаторов из числа мирного населения: «Мы получили так много наводок, практически каждый украинец сообщил по телефону, где сейчас дислоцируются русские солдаты <...> Мы могли точно сказать, сколько их находится в каждом населенном пункте и в каком они доме», - заметил Скибицкий.
Военные операции, которые украинская армия проводит на территории россии, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются». При этом цели в ВСУ «строго военные» – объекты российских вооруженных сил, с которых совершаются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат.
По словам Скибицкого, после освобождения Херсона война вступила в новую фазу. Российские солдаты, выведенные из Херсонской области, теперь дислоцируются в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. В первую очередь, российские вооруженные силы сосредоточили свои атаки в районе Бахмута. И тому есть три причины.
«Во-первых, они хотят контролировать всю Донецкую область, во-вторых, – атаковать города Краматорск и Славянск с юга», – отметил представитель ГУР МОУ.
И в-третьих, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин «заботится о своем престиже. Он обвиняет российскую армию в том, что она не продвигается вперед, но и ему особенно нечего продемонстрировать», – добавил он.
Вадим Скибицкий утверждает, что война в Украине истощила русскую армию. Помимо больших потерь среди личного состава из-за санкций в россии отсутствуют и больше не производятся многие комплектующие для некоторых видов вооружения.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist очертил три стратегических задачи, которые стоят перед украинскими бойцами для победы в войне с россией – удержание рубежей и позиций, накопление ресурсов, противовоздушная оборона.