Залужний окреслив три стратегічні завдання ЗСУ у війні

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За словами головнокомандувача, перше завдання, з яким стикається Україна - утримати рубежі й не втратити позиції.

"Я знаю, що звільнити території в десять-п'ятнадцять разів важче, ніж не здати. Тож наше завдання зараз - втриматися. Наше завдання – за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там (на полі бою, - ред.) відбувається, де вони готуються", - сказав він.

Залужний додав, що також важливо створити резерви і підготуватися до наступу, який "може статися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - наприкінці січня. Він може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва, з напрямку білорусі, не виключаю і південного напрямку." Він зазначив, що українські бійці зараз "стікають кров'ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем".

"Ми зробили всі розрахунки — скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Нехай вибачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року", - зауважив головнокомандувач.

Третім стратегічним завданням Залужний окреслив протиракетну і протиповітряну оборону України.

"На мою особисту думку, я не енергетичний експерт, але мені здається, що ми на межі. Ми балансуємо на тонкій межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді починають мерзнути дружини та діти солдатів. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійців, уявляєте? Без води, світла, тепла чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій?" - підсумував він.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.