Залужный наметил три стратегических задачи ВСУ в войне

Детали

По словам главнокомандующего, первая задача, с которой сталкивается Украина – удержать рубежи и не потерять позиции.

"Я знаю, что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас - удержаться. Наша задача – с помощью наших партнеров очень четко отслеживать, что там (на поле боя, - ред.) происходит, где они готовятся", - сказал он.

Залужный добавил, что также важно создать резервы и подготовиться к наступлению, которое "может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Оно может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, с направления беларуси, не исключаю и южного направления". Он отметил, что украинские бойцы сейчас "стекают кровью и держатся вместе исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем".

"Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем каждый должен сейчас сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил главнокомандующий.

Третьей стратегической задачей Залужный очертил противоракетную и противовоздушную оборону Украины.

"По моему личному мнению, я не энергетический эксперт, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой границе. А если электросеть разрушат, тогда начинают мерзнуть жены и дети солдат. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, представляете? Без воды, света, тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?" – подытожил он.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз будут наступать на Киев.