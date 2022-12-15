Залужный наметил три стратегических задачи ВСУ в войне

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64733 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125901 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131211 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109138 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103396 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89570 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110905 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136079 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122985 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136722 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115968 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 33555 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 75019 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 30177 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 68461 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227371 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257923 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196298 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201723 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237078 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 75019 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115968 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118739 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126278 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141415 просмотра
Актуальное
Залужный наметил три стратегических задачи ВСУ в войне

Залужный наметил три стратегических задачи ВСУ в войне

Киев • УНН

 • 795991 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist наметил три стратегических задачи, которые стоят перед украинскими бойцами для победы в войне с россией - удержание рубежей и позиций, накопление ресурсов, противовоздушная оборона, передает УНН.

Детали

По словам главнокомандующего, первая задача, с которой сталкивается Украина – удержать рубежи и не потерять позиции.

"Я знаю, что освободить территории в десять-пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас - удержаться. Наша задача – с помощью наших партнеров очень четко отслеживать, что там (на поле боя, - ред.) происходит, где они готовятся", - сказал он.

Залужный добавил, что также важно создать резервы и подготовиться к наступлению, которое "может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Оно может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, с направления беларуси, не исключаю и южного направления". Он отметил, что  украинские бойцы сейчас "стекают кровью и держатся вместе исключительно благодаря мужеству, героизму и умению своих командиров держать ситуацию под контролем".

"Мы сделали все расчеты — сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее. Это то, на чем каждый должен сейчас сосредоточиться. Да простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более длительных и тяжелых боев, которые могут начаться в следующем году", - заметил главнокомандующий.

Третьей стратегической задачей Залужный очертил противоракетную и противовоздушную оборону Украины.

"По моему личному мнению, я не энергетический эксперт, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой границе. А если электросеть разрушат, тогда начинают мерзнуть жены и дети солдат. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, представляете? Без воды, света, тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?"  – подытожил он.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз будут наступать на Киев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы