В Київметрополітені розповіли, скільки гаманців та парасольок загубили пасажири
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. З початку поточного року комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримав на зберігання 187 загублених речей, з яких лише 40 були повернуті власникам. Про це УНН повідомили в прес-службі "Київського метрополітену" у відповіді на журналістський запит.
"З початку 2018 року до бюро знахідок КП "Київський метрополітен" надійшло на зберігання 187 загублених речей, з них 40 – повернуто власникам", - зазначили в прес-службі підприємства.
За даними метрополітену, найчастіше пасажири метрополітену гублять гаманці, парасольки, головні убори, рукавички, сумки або пакети з особистими речами.
Нагадаємо, щоб уникнути давки в метро, слід, якщо є можливість, оминати цей вид транспорту у пікові години і відповідно скорегувати свій робочий графік.
Щоб не стати жертвою крадіїв під час поїздок в метро, особливо в часи-пік, треба ховати цінні речі в сумку і не демонструвати їх на людях.