В Киевметрополитене рассказали, сколько кошельков и зонтиков потеряли пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. С начала текущего года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получил на хранение 187 утерянных вещей, из которых лишь 40 были возвращены владельцам. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевского метрополитена" в ответе на журналистский запрос.
"С начала 2018 году до бюро находок КП "Киевский метрополитен" поступило на хранение 187 утерянных вещей, из них 40 - возвращены владельцам", - отметили в пресс-службе предприятия.
По данным метрополитена, чаще всего пассажиры метрополитена теряют кошельки, зонтики, головные уборы, перчатки, сумки или пакеты с личными вещами.
Напомним, чтобы избежать давки в метро, следует, если есть возможность, избегать этот вид транспорта в пиковые часы и соответственно скорректировать свой рабочий график.
Чтобы не стать жертвой воров во время поездок в метро, особенно в часы-пик, надо прятать ценные вещи в сумку и не демонстрировать их на людях.