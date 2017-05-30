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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Києві знайшли тіло чоловіка в озері Вигурівське

Київ • УНН

 • 9606 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Столичні водолази дістали тіло чоловіка з озера Вигурівське. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

В Києві знайшли тіло чоловіка в озері Вигурівське

Вчора, 29 травня, о 11:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Вигурівське на поверхні води знаходиться тіло чоловіка.

Як виявилось, тіло чоловіка знайдено на відстані 5 м від берега на поверхні води. Бійці за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, в київському метрополітені загинув зацепер.

Українські Національні Новини

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