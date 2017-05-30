В Києві знайшли тіло чоловіка в озері Вигурівське
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Столичні водолази дістали тіло чоловіка з озера Вигурівське. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Вчора, 29 травня, о 11:32 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Вигурівське на поверхні води знаходиться тіло чоловіка.
Як виявилось, тіло чоловіка знайдено на відстані 5 м від берега на поверхні води. Бійці за допомогою водолазного спорядження дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.
Наразі причинами трагедії займаються правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, в київському метрополітені загинув зацепер.