В Киеве нашли тело мужчины в озере Вигуровское

Вчера, 29 мая, в 11:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на озере Вигуровское на поверхности воды находится тело мужчины.

Как оказалось, тело мужчины найдено на расстоянии 5 м от берега на поверхности воды. Бойцы с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Сейчас причинами трагедии занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал УНН, в киевском метрополитене погиб зацепер.