У Києві викрили IT-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів на сході України - СБУ

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34769 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80885 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120924 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 172418 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 169808 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169909 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147431 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115311 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108528 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307842 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 79017 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67255 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 40569 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 32463 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36899 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182037 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307842 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569144 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513031 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713698 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36899 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92131 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119776 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142790 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156341 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У Києві викрили IT-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів на сході України - СБУ

У Києві викрили IT-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів на сході України - СБУ

Київ • УНН

 • 83557 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів, передає УНН з посиланням на дані спецслужби.

Деталі

Як зазначається, керівники окупаційних адміністрацій одержані від жителів кошти направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Цитата

"Незаконний бізнес організувала керівниця компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем. Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.

Наразі триває досудове розслідування. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України "Сприяння діяльності терористичної організації". Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.

Нагадаємо 

У Дніпрі спецслужби затримали російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів.

Служба безпеки України викрила агента рф, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні, щоб поширювати серед українців ідеї "русского мира". 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90