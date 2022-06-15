У Києві викрили IT-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів на сході України - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Служба безпеки України заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів, передає УНН з посиланням на дані спецслужби.
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Як зазначається, керівники окупаційних адміністрацій одержані від жителів кошти направляли на фінансування угруповань так званих «л/днр», які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до «бюджету» бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.
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"Незаконний бізнес організувала керівниця компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем. Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались більше 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, у тому числі на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні.
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.
Наразі триває досудове розслідування. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України "Сприяння діяльності терористичної організації". Питання щодо оголошення про підозру іншим причетним вирішується.
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