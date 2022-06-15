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В Киеве разоблачили IT-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупантов на востоке Украины - СБУ

Киев • УНН

 • 83556 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала киевскую ІТ-компанию, разрабатывавшую программное обеспечение для оккупационных администраций на востоке Украины. В частности, снабжала врага программное обеспечение для сбора коммунальных платежей, передает УНН со cсылкой на данные спецслужбы.

Детали 

Как отмечается, руководители оккупационных администраций полученные от жильцов средства направляли на финансирование группировок так называемых «л/днр», участвующих в полномасштабной агрессии рф против Украины. С помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в «бюджет» боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте.

Цитата

"Незаконный бизнес организовала руководитель компании, которая заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем. Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занимались более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности их рассредоточили в разных регионах, в том числе числе на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Среди основных "заказчиков" услуг были захваченные оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения.

В настоящее время идет досудебное расследование. Одному из участников схемы уведомлено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины "Содействие деятельности террористической организации". Вопрос об объявлении о подозрении другим причастным решается.

Напомним 

В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи украинских военных подразделений.

Служба безопасности Украины разоблачила агента рф, создавшего 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине, чтобы распространять среди украинцев идеи "русского мира". 

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