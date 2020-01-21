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В Києві викрили групу зловмисників, які вкрали Infiniti

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В Києві затримали групу автокрадіїв, яких підозрюють у викраденні Infiniti. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

В Києві викрили групу зловмисників, які вкрали Infiniti

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 в результаті спільної операції з Голосіївським УП ГУНП в місті Києві викрито групу осіб, яких підозрюють у заволодінні автотранспортом на території столиці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків за місцем мешкання 41-річного жителя Київської області та 38-річного жителя столиці правоохоронці вилучили комплекти номерних знаків для автомобілів, пристрої для сканування та відкриття автомобілів, балаклави та інші речові докази, що вказують на їх причетність до злочинної діяльності.

"Наразі зібраними доказами підтверджено причетність зловмисників до викрадення автомобіля Infiniti, модель QX70 в червні минулого року у Голосіївському районі столиці", - додали у пресслужбі.

Вказано, що правопорушникам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України та скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів.

Нагадаємо, на Київщині затримали серійних автокрадіїв.

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