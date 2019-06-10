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На Київщині затримано серійних автокрадіїв

На Київщині затримано серійних автокрадіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. На Київщині працівники поліції затримали двох серійних крадіїв автомобілів, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.

Працівники Нацполіції затримали групу з двох осіб, які вчиняли крадіжки автомобілів по Україні. Зловмисників було затримано після чергового незаконного заволодіння автомобілем.

Затримані раніше були судимими. Один із них колишній працівник спецпідрозділу "Кобра", який проживає у Києві. Інший 34-річний житель Миколаївщини.

"Також крадії автівок обґрунтовно підозрюються у вчиненні ще 11 аналогічних злочинів на території різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків за адресами проживання затриманих, поліція вилучила речові докази, та 5 викрадених автомобілів.
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, чоловіки викрали автомобіль разом із його власником. 

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