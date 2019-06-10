На Київщині затримано серійних автокрадіїв

Працівники Нацполіції затримали групу з двох осіб, які вчиняли крадіжки автомобілів по Україні. Зловмисників було затримано після чергового незаконного заволодіння автомобілем.



Затримані раніше були судимими. Один із них колишній працівник спецпідрозділу "Кобра", який проживає у Києві. Інший 34-річний житель Миколаївщини.



"Також крадії автівок обґрунтовно підозрюються у вчиненні ще 11 аналогічних злочинів на території різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.



Під час проведення обшуків за адресами проживання затриманих, поліція вилучила речові докази, та 5 викрадених автомобілів.

Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.



Нагадаємо, чоловіки викрали автомобіль разом із його власником.