На Київщині затримано серійних автокрадіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Київщині працівники поліції затримали двох серійних крадіїв автомобілів, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію.
Працівники Нацполіції затримали групу з двох осіб, які вчиняли крадіжки автомобілів по Україні. Зловмисників було затримано після чергового незаконного заволодіння автомобілем.
Затримані раніше були судимими. Один із них колишній працівник спецпідрозділу "Кобра", який проживає у Києві. Інший 34-річний житель Миколаївщини.
"Також крадії автівок обґрунтовно підозрюються у вчиненні ще 11 аналогічних злочинів на території різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків за адресами проживання затриманих, поліція вилучила речові докази, та 5 викрадених автомобілів.
Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, чоловіки викрали автомобіль разом із його власником.