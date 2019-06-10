В Киевской области задержаны серийные автоворы

Работники Нацполиции задержали группу из двух человек, которые совершали кражи автомобилей по Украине. Злоумышленники были задержаны после очередного незаконного завладения автомобилем.



Задержанные ранее были судимы. Один из них бывший работник спецподразделения "Кобра", который проживает в Киеве. Другой 34-летний житель Николаевской области.



"Также воры автомобилей обосновано подозреваются в совершении еще 11 аналогичных преступлений на территории различных регионов Украины", - говорится в сообщении.



При проведении обысков по адресам проживания задержанных, полиция изъяла вещественные доказательства, и 5 похищенных автомобилей.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Напомним, мужчины угнали автомобиль вместе с его владельцем.