В Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые украли Infiniti
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Киеве задержали группу автоворов, которых подозревают в похищении Infiniti. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"В процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 в результате совместной операции Голосеевского УП ГУНП в Киеве разоблачена группа лиц, подозреваемых в завладении автотранспортом на территории столицы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время обысков по месту жительства 41-летнего жителя Киевской области и 38-летнего жителя столицы правоохранители изъяли комплекты номерных знаков для автомобилей, устройства для сканирования и открытия автомобилей, балаклавы и другие вещественные доказательства, указывающие на их причастность к преступной деятельности .
"Сейчас собранными доказательствами подтверждено причастность злоумышленников к похищению автомобиля Infiniti, модель QX70 в июне прошлого года в Голосеевском районе столицы", - добавили в пресс служба.
Указано, что правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Киевской области задержали серийных автоворов.