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В Києві під час святкування Дня Незалежності на пунктах перевірки у двох осіб виявили канабіс

В Києві під час святкування Дня Незалежності на пунктах перевірки у двох осіб виявили канабіс

Київ • УНН

 • 10973 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності України в Києві було затримано двох осіб на пунктах перевірки в яких за попередньою інформацією виявили канабіс. Про це розповів керівник Головного Управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає УНН.

“Було затримано дві особи на пунктах перевірки з речовиною схожою на канабіс. Їх оформили, речовину вилучили та направлять на експертизу”, — сказав Крищенко.

Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у столиці чоловік, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейським “гранатою”, перебуваючи на металевих конструкціях.

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