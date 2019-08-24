В Києві під час святкування Дня Незалежності на пунктах перевірки у двох осіб виявили канабіс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під час святкування Дня Незалежності України в Києві було затримано двох осіб на пунктах перевірки в яких за попередньою інформацією виявили канабіс. Про це розповів керівник Головного Управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко під час брифінгу, передає УНН.
“Було затримано дві особи на пунктах перевірки з речовиною схожою на канабіс. Їх оформили, речовину вилучили та направлять на експертизу”, — сказав Крищенко.
Нагадаємо, під час святкування Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у столиці чоловік, який, за попередніми даними, був у стані алкогольного сп’яніння, погрожував поліцейським “гранатою”, перебуваючи на металевих конструкціях.