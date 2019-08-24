В Киеве во время празднования Дня Независимости на пунктах проверки у двух человек обнаружили каннабис
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Во время празднования Дня Независимости Украины в Киеве задержали двух человек на пунктах проверки в которых по предварительной информации обнаружили каннабис. Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко во время брифинга, передает УНН.
“Были задержаны два человека на пунктах проверки с веществом похожим на каннабис. Их оформили, вещество изъяли и направят на экспертизу”, — сказал Корищенко.
Напомним, во время празднования Дня Независимости Украины на Майдане Незалежности в столице мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, угрожал полицейским “гранатой”, находясь на металлических конструкциях.