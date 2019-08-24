В Киеве во время празднования Дня Независимости на пунктах проверки у двух человек обнаружили каннабис

“Были задержаны два человека на пунктах проверки с веществом похожим на каннабис. Их оформили, вещество изъяли и направят на экспертизу”, — сказал Корищенко.

Напомним, во время празднования Дня Независимости Украины на Майдане Незалежности в столице мужчина, который, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения, угрожал полицейским “гранатой”, находясь на металлических конструкциях.