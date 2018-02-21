В Києві через футбольний матч тимчасово закриють станцію "Олімпійська"

“Так, із 19:00 до 20:00 станцію „Олімпійська“ буде закрито на вхід та вихід, „Палац спорту“ — на вихід, „Площа Льва Толстого“ — на вхід. У цей час поїзди курсуватимуть повз станцію „Олімпійська“ без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій”, — йдеться в повідомлені.

Як зауважили в “Київському метрополітені”, такі дії дозволять уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Підприємство перепрошує за тимчасові незручності та просить ураховувати інформацію, плануючи маршрути.

Нагадаємо, 18 лютого, через анонімне повідомлення про замінування у Києві були тимчасово закриті шість станцій метрополітену.