У Києві демонтують пам’ятники Ватутіну і Щорсу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві демонтують пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку. Про це у Facebook повідомив член ради з питань дерусифікації, декомунізації й деколонізації Олесь Доній, передає УНН.
Цитата
"Ватутіна і Щорса демонтують. Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну (з виведенням з публічного простору і подальшою музеїфікацією)", – написав Олесь Доній.
Нагадаємо
В Ужгороді біля українсько-словацього кордону знесли радянський пам'ятник "визволителям".
Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II.