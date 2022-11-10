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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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У Києві демонтують пам’ятники Ватутіну і Щорсу

У Києві демонтують пам’ятники Ватутіну і Щорсу

Київ • УНН

 • 534531 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Києві демонтують пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку. Про це у Facebook повідомив член ради з питань дерусифікації, декомунізації й деколонізації Олесь Доній, передає УНН.

Цитата

"Ватутіна і Щорса демонтують. Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну (з виведенням з публічного простору і подальшою музеїфікацією)", – написав Олесь Доній.

Нагадаємо

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Більшість одеситів підтримали демонтаж пам'ятника Катерині II.

Українські Національні Новини

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