У Києві демонтують пам’ятники Ватутіну і Щорсу

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"Ватутіна і Щорса демонтують. Щойно завершилося засідання експертної "комісії з дерусифікації" при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну (з виведенням з публічного простору і подальшою музеїфікацією)", – написав Олесь Доній.

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