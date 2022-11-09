В Ужгороді знесли пам'ятник радянським "визволителям"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Ужгороді біля українсько-словацього кордону знесли радянський пам'ятник "визволителям". Про це у Facebook повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація, інформує УНН.
Цитата
"Пам'ятник "визволителям" в Ужгороді біля українсько-словацького кордону...ВСЕ!" – ідеться у повідомленні.
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Очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що на цьому місці може з'явитися пам'ятник або меморіал на честь штурмовиків 128-ї бригади.
За його словами, профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для розробки концепту.
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