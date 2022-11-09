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В Ужгороде снесли памятник советским "освободителям"

В Ужгороде снесли памятник советским "освободителям"

Киев • УНН

 • 377973 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Ужгороде возле украинско-словацкой границы снесли советский памятник "освободителям". Об этом в Facebook сообщила Закарпатская областная государственная администрация, информирует УНН.

Цитата

"Памятник "освободителям" в Ужгороде возле украинско-словацкой границы...ВСЕ!" – говорится в сообщении.

Детали

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита сообщил, что на этом месте может появиться памятник или мемориал в честь штурмовиков 128-й бригады.

По его словам, профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других для разработки концепта.

Напомним

В Черновцах на Соборной площади демонтировали памятник красноармейцу.

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