В Киеве демонтируют памятники Ватутину и Щорсу

Цитата



"Ватутина и Щорса демонтируют. Только завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение – считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорса и Ватутину (с выводом из публичного пространства и последующей музеификацией)", – написал Олесь Доний

Напомним

В Ужгороде возле украинско-словацкой границы снесли советский памятник "освободителям".

Большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине II.