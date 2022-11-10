В Киеве демонтируют памятники Ватутину и Щорсу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве демонтируют памятники главарю большевиков Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке. Об этом в Facebook сообщил член совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Олесь Доний, передает УНН.
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"Ватутина и Щорса демонтируют. Только завершилось заседание экспертной "комиссии по дерусификации" при Министерстве культуры и информационной политики. И сегодня мы приняли решение – считать необходимым демонтировать эти сооружения-памятники Щорса и Ватутину (с выводом из публичного пространства и последующей музеификацией)", – написал Олесь Доний
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