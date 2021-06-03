В Херсонській області зафіксовано 92 нових випадки COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 784 ПЛР-дослідження, 747 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1217 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 92 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 38 чоловіків та 54 жінки. З них 8 дітей та 2 медичних працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що стан хворих задовільний: “71 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 21 особу”.

За добу померли чотири людини. Всі мали пневмонію та COVID-19.

Також в області 171 одужання.

“Тож наразі в області 34 944 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:

— 31 589 людей побороли недуг;

— 2 234 людини інфіковані COVID-19;

— 1 121 людина померла”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 206 836 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 50 857 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.