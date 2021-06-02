В Україні вже 2,206 млн випадків COVID-19, за добу - 2 205

"2 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 1 262 особи;



летальних випадків – 158;



одужало – 9 405 осіб;



протестовано: методом ПЛР – 27 936 осіб, методом ІФА – 11 348 осіб, експрес-тестами – 25 592 особи.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 206 836 осіб;



одужало – 2 062 572 особи;



летальних випадків – 50 857;



проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.



Деталі

Серед захворілих за добу - 104 дитини та 85 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.

Випадків/щеплень (1 доза) за добу:



місто Київ – 473/1 625



Вінницька область – 45/336



Волинська область – 53/208



Дніпропетровська область – 94/3 456



Донецька область – 112/586



Житомирська область – 49/118



Закарпатська область – 43/370



Запорізька область – 124/650



Івано-Франківська область – 53/191



Київська область – 178/256



Кіровоградська область – 33/153



Луганська область – 24/34



Львівська область – 70/515



Миколаївська область – 70/936



Одеська область – 54/535



Полтавська область – 30/1 078



Рівненська область – 104/443



Сумська область – 72/901



Тернопільська область – 43/154



Харківська область – 139/1 926



Херсонська область – 74/426



Хмельницька область – 57/178



Черкаська область – 83/174



Чернівецька область – 46/40



Чернігівська область – 82/530



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив напередодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.