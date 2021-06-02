В Україні вже 2,206 млн випадків COVID-19, за добу - 2 205
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,206 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 1 червня, - 2,2 тисячі, практично на рівні попередньої доби. При цьому померло за добу - 158 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"2 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 205 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 1 262 особи;
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- летальних випадків – 158;
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- одужало – 9 405 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР – 27 936 осіб, методом ІФА – 11 348 осіб, експрес-тестами – 25 592 особи.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 206 836 осіб;
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- одужало – 2 062 572 особи;
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- летальних випадків – 50 857;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.
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Деталі
Серед захворілих за добу - 104 дитини та 85 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) та Донецькій (112) областях.
Випадків/щеплень (1 доза) за добу:
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- місто Київ – 473/1 625
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- Вінницька область – 45/336
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- Волинська область – 53/208
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- Дніпропетровська область – 94/3 456
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- Донецька область – 112/586
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- Житомирська область – 49/118
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- Закарпатська область – 43/370
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- Запорізька область – 124/650
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- Івано-Франківська область – 53/191
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- Київська область – 178/256
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- Кіровоградська область – 33/153
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- Луганська область – 24/34
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- Львівська область – 70/515
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- Миколаївська область – 70/936
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- Одеська область – 54/535
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- Полтавська область – 30/1 078
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- Рівненська область – 104/443
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- Сумська область – 72/901
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- Тернопільська область – 43/154
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- Харківська область – 139/1 926
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- Херсонська область – 74/426
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- Хмельницька область – 57/178
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- Черкаська область – 83/174
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- Чернівецька область – 46/40
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- Чернігівська область – 82/530
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Усі області наразі перебувають у "жовтій" зоні. Як зазначив напередодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.