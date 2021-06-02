В Украине уже 2,206 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 205
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,206 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 июня, - 2,2 тысячи, практически на уровне предыдущих суток. При этом умерло за сутки - 158 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"2 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 1262 человека;
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- летальных случаев - 158;
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- выздоровели - 9405 человек;
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- протестировано: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек, экспресс-тестами - 25 592 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 206 836 человек;
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- выздоровели - 2 062 572 лица;
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- летальных исходов - 50 857;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.
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Детали
Среди заболевших за сутки - 104 ребенка и 85 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
Случаев/прививок (1 доза) за сутки:
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- Киев - 473/1 625
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- Винницкая область - 45/336
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- Волынская область - 53/208
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- Днепропетровская область - 94/3 456
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- Донецкая область - 112/586
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- Житомирская область - 49/118
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- Закарпатская область - 43/370
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- Запорожская область - 124/650
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- Ивано-Франковская область - 53/191
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- Киевская область - 178/256
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- Кировоградская область - 33/153
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- Луганская область - 24/34
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- Львовская область - 70/515
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- Николаевская область - 70/936
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- Одесская область - 54/535
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- Полтавская область - 30/1 078
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- Ровенская область - 104/443
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- Сумская область - 72/901
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- Тернопольская область - 43/154
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- Харьковская область - 139/1 926
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- Херсонская область - 74/426
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- Хмельницкая область - 57/178
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- Черкасская область - 83/174
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- Черновицкая область - 46/40
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- Черниговская область - 82/530
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Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.
Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".