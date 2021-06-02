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В Украине уже 2,206 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 205

Киев • УНН

 • 17418 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,206 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 1 июня, - 2,2 тысячи, практически на уровне предыдущих суток. При этом умерло за сутки - 158 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 2,206 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 205

"2 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 1262 человека;
  • летальных случаев - 158;
  • выздоровели - 9405 человек;
  • протестировано: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек, экспресс-тестами - 25 592 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 206 836 человек;
  • выздоровели - 2 062 572 лица;
  • летальных исходов - 50 857;
  • проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.

Детали

Среди заболевших за сутки - 104 ребенка и 85 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Случаев/прививок (1 доза) за сутки:

  • Киев - 473/1 625
  • Винницкая область - 45/336
  • Волынская область - 53/208
  • Днепропетровская область - 94/3 456
  • Донецкая область - 112/586
  • Житомирская область - 49/118
  • Закарпатская область - 43/370
  • Запорожская область - 124/650
  • Ивано-Франковская область - 53/191
  • Киевская область - 178/256
  • Кировоградская область - 33/153
  • Луганская область - 24/34
  • Львовская область - 70/515
  • Николаевская область - 70/936
  • Одесская область - 54/535
  • Полтавская область - 30/1 078
  • Ровенская область - 104/443
  • Сумская область - 72/901
  • Тернопольская область - 43/154
  • Харьковская область - 139/1 926
  • Херсонская область - 74/426
  • Хмельницкая область - 57/178
  • Черкасская область - 83/174
  • Черновицкая область - 46/40
  • Черниговская область - 82/530

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".

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