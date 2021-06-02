В Украине уже 2,206 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 205

"2 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2 205 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 1262 человека;



летальных случаев - 158;



выздоровели - 9405 человек;



протестировано: методом ПЦР - 27 936 человек, методом ИФА - 11 348 человек, экспресс-тестами - 25 592 человека.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 206 836 человек;



выздоровели - 2 062 572 лица;



летальных исходов - 50 857;



проведено ПЦР-тестов - 10 235 181.



Детали

Среди заболевших за сутки - 104 ребенка и 85 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

Случаев/прививок (1 доза) за сутки:



Киев - 473/1 625



Винницкая область - 45/336



Волынская область - 53/208



Днепропетровская область - 94/3 456



Донецкая область - 112/586



Житомирская область - 49/118



Закарпатская область - 43/370



Запорожская область - 124/650



Ивано-Франковская область - 53/191



Киевская область - 178/256



Кировоградская область - 33/153



Луганская область - 24/34



Львовская область - 70/515



Николаевская область - 70/936



Одесская область - 54/535



Полтавская область - 30/1 078



Ровенская область - 104/443



Сумская область - 72/901



Тернопольская область - 43/154



Харьковская область - 139/1 926



Херсонская область - 74/426



Хмельницкая область - 57/178



Черкасская область - 83/174



Черновицкая область - 46/40



Черниговская область - 82/530



Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Как отметил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".