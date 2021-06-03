В Херсонской области зафиксировано 92 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 92 новых лабораторно подтвержден случаи COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерла 1121 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 784 ПЦР-исследования, 747 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1217 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 92 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 38 мужчин и 54 женщины. Из них 8 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “71 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 21 человек”.
За сутки умерли четыре человека. Все имели пневмонию и COVID-19.
Также в области 171 выздоровление.
“Поэтому сейчас в области 34 944 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 31 589 человек победили недуг;
— 2234 человека инфицированы COVID-19;
— 1121 человек умер”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 206 836 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 857 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.