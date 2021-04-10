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В Херсонській області зафіксовано 320 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 320 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 793 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 1613 ПЛР-досліджень, 1029 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1537 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 320 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 98 чоловіків і 222 жінки. З них 23 дитини та 6 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “278 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 42 особи”.

Зазначається, що за добу померли чотири людини. Мали пневмонію та COVID-19.

Повідомляється, що в області зафіксовано 84 одужання.

“Тож наразі в області 26 889 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 821 людина поборола недуг;
— 4275 людей інфіковані COVID-19;
— 793 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 823 674 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 36 381 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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