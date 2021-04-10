В Херсонской области зафиксировано 320 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 320 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 793 человека. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1613 ПЦР-исследований, 1029 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1537 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 320 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 98 мужчин и 222 женщины. Из них 23 ребенка и 6 медицинских работников”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “278 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 42 человека”.
Отмечается, что за сутки умерли четыре человека. Все имели пневмонию и COVID-19.
Сообщается, что в области зафиксировано 84 выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 26 889 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 821 человек побороли недуг;
— 4275 человек инфицированы COVID-19;
— 793 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.