В Херсонській області зафіксовано 138 нових випадків COVID-19

Цитата

“За останню добу проведено 962 ПЛР-дослідження, 688 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1176 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 138 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 54 чоловіки та 84 жінки. З них 3 медичних працівників та 18 дітей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “109 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб”.

Зазначається, що за добу в області померли три людини. Всі вони мали пневмонію та COVID-19.

Також в області 363 одужання.

“Тож наразі в області 34 526 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 30 105 людей побороли недуг;

— 3 328 людей інфіковані COVID-19;

— 1 093 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 189 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 49 893 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.