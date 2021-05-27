В Херсонской области зафиксировано 138 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 138 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1093 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
Цитата
"За последние сутки проведено 962 ПЦР-исследования, 688 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1176 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 138 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 54 мужчины и 84 женщины. Из них 3 медицинских работников и 18 детей", - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "109 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек".
Отмечается, что за сутки в области умерли три человека. Все они имели пневмонию и COVID-19.
Также в области 363 выздоровления.
"Поэтому сейчас в области 34 526 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
- 30 105 человек победили недуг;
- 3328 человек инфицированы COVID-19;
- 1093 человека умерли", - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 189 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 893 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.