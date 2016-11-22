В Херсоні "замінували" будівлю облдержадміністрації

Дзвінок про замінування надійшов на один із телефонів ОДА. Так, невідомий сказав, що будівлю заміновано.

Наразі проводиться евакуація громадян, працівників. На місце вже прибули правоохоронці.

Зазначимо, в момент дзвінка про замінування в ОДА проходило засідання ради оборони області.

Нагадаємо, вчора в Одесі "мінували" Приморський суд.