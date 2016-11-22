В Херсоні "замінували" будівлю облдержадміністрації
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Будівлю Херсонської обласної державної адміністрації “замінували”, передає кореспондент УНН.
Дзвінок про замінування надійшов на один із телефонів ОДА. Так, невідомий сказав, що будівлю заміновано.
Наразі проводиться евакуація громадян, працівників. На місце вже прибули правоохоронці.
Зазначимо, в момент дзвінка про замінування в ОДА проходило засідання ради оборони області.
Нагадаємо, вчора в Одесі "мінували" Приморський суд.