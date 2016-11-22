В Херсоне "заминировали" здание облгосадминистрации

Звонок о минировании поступил на один из телефонов ОГА. Так, неизвестный сказал, что здание заминировано.

В настоящее время проводится эвакуация граждан, работников. На место уже прибыли правоохранители.

Отметим, в момент звонка о заминировании в ОГА проходило заседание совета обороны области.

Напомним, вчера в Одессе "минировали" Приморский суд .