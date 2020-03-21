В Ізраїлі зафіксовано першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Ізраїлі зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, 88-річний чоловік помер в медичному центру в місті Шаарей-Цедек, куди був госпіталізований тиждень тому у важкому стані.
В Ізраїлі уже зареєстровано 705 випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, в Ізраїлі кількість інфікованих коронавірусом за добу зросла на 50 осіб.