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В Ізраїлі кількість інфікованих коронавірусом за добу зросла на 50 осіб

В Ізраїлі кількість інфікованих коронавірусом за добу зросла на 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість тих, хто заразився коронавірусом нового типу в Ізраїлі досягла 193. За добу заразилось 50 осіб. Про це повідомило в суботу міністерство охорони здоров’я Ізраїля, передає УНН.

За даними ізраїльского міністерства, стан двох хворих оцінюється як важкий, чотири людини одужали, летальних випадків не зареєстровано. Перший випадок зараження був виявлений на території єврейської держави 27 лютого у співвітчизника, який повернувся додому з Італії.

У суботу ввечері виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньяху під час телезвернення повідомив, що влада країни має намір застосовувати технології “які раніше використовувалися в боротьбі з тероризмом” для відстеження хворих і тих, хто знаходиться на карантині.

“Ми в змозі воювати з невидимим супротивником, а вірус невидимий, і це — війна”, — підкреслив Нетаньяху, зазначивши, що має намір винести питання про застосування цих технологій на обговорення свого кабінету в неділю. Нетаньяху також закликав співгромадян “робити все, щоб не заражатися і не заражати”, зокрема мити руки і дотримуватися дистанції в 2 метри.

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Ізраїльська державна радіостанція Kan проінформувала в суботу, що влада країни вирішила обмежити діяльність кафе та ресторанів доставкою їжі, закрити спортклуби і магазини, крім продовольчих і аптек. Нетаньяху запевнив, що “браку товарів і ліків немає, супермаркети продовжать працювати”.

Ізраїль з 12 березня заборонив заходи за участю понад 100 осіб. З 13 березня на невизначений термін через поширення коронавіруса були закриті школи. Відповідно до вказівки влади, з 12 березня кожен іноземець, що прибув до країни, зобов’язаний проходити двотижневий карантин. З 9 березня ця вимога діє відносно повертаються додому ізраїльтян.

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