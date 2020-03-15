В Израиле количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Израиле достигло 193. За сутки заразились 50 человек. Об этом сообщил в субботу министерство здравоохранения Израиля, передает УНН.
По данным израильского министерства, состояние двух больных оценивается как тяжелое, четыре человека выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано. Первый случай заражения был обнаружен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, который вернулся домой из Италии.
В субботу вечером исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху во время телеобращения сообщил, что власти страны намерены применять технологии “которые ранее использовались в борьбе с терроризмом” для отслеживания больных и тех, кто находится на карантине.
“Мы в состоянии воевать с невидимым противником, а вирус невидимый, и это — война”, — подчеркнул Нетаньяху, отметив, что намерен вынести вопрос о применении этих технологий на обсуждение своего кабинета в воскресенье. Нетаньяху также призвал сограждан “делать все, чтобы не заражаться и не заражать”, в частности мыть руки и соблюдать дистанцию в 2 метра.
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Израильская государственная радиостанция Kan проинформировала в субботу, что власти страны решили ограничить деятельность кафе и ресторанов доставкой еды, закрыть спортклубы и магазины, кроме продовольственных и аптек. Нетаньяху заверил, что “недостатка товаров и лекарств не будет, супермаркеты продолжат работать”.
Израиль с 12 марта запретил мероприятия с участием более 100 человек. С 13 марта на неопределенный срок из-за распространения коронавируса были закрыты школы. В соответствии с указанием власти, с 12 марта каждый иностранец, прибывший в страну, обязан проходить двухнедельный карантин. С 9 марта это требование действует в отношении возвращаются домой израильтян.