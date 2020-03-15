В Израиле количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 50 человек

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105188 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107898 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109832 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108420 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 118354 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101994 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106177 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106802 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131696 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130506 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

Honda опровергает заявление Трампа о строительстве нового завода в США

5 марта, 19:54 • 35352 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

5 марта, 20:07 • 76121 просмотра
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 19607 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

01:06 • 19580 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

01:53 • 32491 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 118343 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 120198 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 148087 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 190362 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 174921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 102761 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 107261 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 112660 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 110675 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 110115 просмотра
Актуальное
В Израиле количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 50 человек

В Израиле количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 50 человек

Киев  •  УНН

 • 17237 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Израиле достигло 193. За сутки заразились 50 человек. Об этом сообщил в субботу министерство здравоохранения Израиля, передает УНН.

По данным израильского министерства, состояние двух больных оценивается как тяжелое, четыре человека выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано. Первый случай заражения был обнаружен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, который вернулся домой из Италии.

В субботу вечером исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху во время телеобращения сообщил, что власти страны намерены применять технологии “которые ранее использовались в борьбе с терроризмом” для отслеживания больных и тех, кто находится на карантине.

“Мы в состоянии воевать с невидимым противником, а вирус невидимый, и это — война”, — подчеркнул Нетаньяху, отметив, что намерен вынести вопрос о применении этих технологий на обсуждение своего кабинета в воскресенье. Нетаньяху также призвал сограждан “делать все, чтобы не заражаться и не заражать”, в частности мыть руки и соблюдать дистанцию в 2 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: #ЗалишаюсяВдома: в Минздраве запустили онлайн-компанию на фоне распространения коронавируса

Израильская государственная радиостанция Kan проинформировала в субботу, что власти страны решили ограничить деятельность кафе и ресторанов доставкой еды, закрыть спортклубы и магазины, кроме продовольственных и аптек. Нетаньяху заверил, что “недостатка товаров и лекарств не будет, супермаркеты продолжат работать”.

Израиль с 12 марта запретил мероприятия с участием более 100 человек. С 13 марта на неопределенный срок из-за распространения коронавируса были закрыты школы. В соответствии с указанием власти, с 12 марта каждый иностранец, прибывший в страну, обязан проходить двухнедельный карантин. С 9 марта это требование действует в отношении возвращаются домой израильтян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы