В Израиле зафиксирована первая смерть от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Израиле зафиксирован первая смерть от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения страны, 88-летний мужчина скончался в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.
В Израиле уже зарегистрировано 705 случаев заражения коронавирусом.
Напомним, в Израиле количество инфицированных коронавирусом за сутки выросло на 50 человек.